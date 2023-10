Nuove scuole a Olia Speciosa, via libera al progetto definitivo 

Via libera al progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione delle nuove scuole medie ed elementari nel cuore di Olia Speciosa. Un progetto da 2,3 milioni di euro (fondi Pnrr) firmato dall’archistar Fabrizio Leoni (cagliaritano con uno studio a Barcellona e uno a Milano) che prevede, fra l’altro, aule a consumo energetico prossimo allo zero, un campo da basket, biblioteca e persino una caffetteria aperta a tutti, turisti compresi.

Una sola cosa, rispetto al progetto preliminare, è rimasta in stand-by, e cioè il giardino pensile sul terrazzo: «È soltanto – spiega il sindaco Eugenio Murgioni – rimandato ad una seconda fase, cioè il terrazzo sarà comunque predisposto per la piantumazione che avverrà più avanti». Il nuovo polo scolastico sarà leggermente spostato rispetto a quello attuale: «Questo – aggiunge il primo cittadino – ci consentirà di portare avanti le lezioni senza alcun disagio. Solo una volta ultimata la nuova scuola si procederà alla demolizione della vecchia, come previsto dal Pnrr». Per il sindaco la nuova scuola «oltre ad essere all’avanguardia è stata concepita come un cuore pulsante all’interno di una comunità, e cioè uno spazio aperto ai cittadini che possono accederci liberamente e fare tante attività».

I lavori, in base alle stesse indicazioni del Pnrr, dovranno essere ultimati entro il 2025 «e infatti – conclude Murgioni – l’obiettivo è proprio quello di avere la nuova scuola già per la stagione 2025-26». (g. a.)

