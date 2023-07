Nuove scritte di matrice fascista: «Provocazioni da condannare» 

Scritte e simboli inneggianti al fascismo: è questa la sorpresa che ha atteso gli studenti, professori ed il personale della facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche di viale Sant’Ignazio mercoledì mattina. I colpevoli, che per ora non sono stati identificati, avrebbero imbrattato il muro nella notte e non si tratterebbe del primo episodio: sette mesi fa, infatti, le medesime scritte erano comparse sulle pareti del Magistero, vicino alla biblioteca Dante Alighieri.

L'Università ha sporto formalmente denuncia alla Polizia che indagherà per individuare i responsabili del gesto vile. Dopo il sopralluogo delle forze dell'ordine, nella mattinata di ieri le scritte sono state prontamente rimosse restituendo alla facoltà il suo aspetto. «Condanniamo fermamente il fatto e crediamo si tratti di un caso isolato», fanno sapere dall'Ateneo. Dura la denuncia degli studenti: «L'Università dovrebbe essere un luogo in cui si coltiva una sana coscienza politica di matrice antifascista e la collocazione delle scritte è un chiaro segno che dovrebbe farci riflettere. Chi le ha fatte si è sentito legittimato perché le condanne istituzionali verso lo sdoganamento di queste idee esitano sempre ad arrivare», affermano i rappresentanti di Reset Unica. Sulla stessa linea anche Matteo Pisu, rappresentante studentesco dell'associazione Unicaralis: «Le scritte sono apparse al di fuori di un'istituzione simbolo del sapere e, non a caso, nel polo in cui si sta costruendo la nuova classe politica. Questi gesti stanno diventando sempre più frequenti e, nonostante siano opera una minoranza, si tratta di una minoranza rumorosa perché affiancata dal silenzio delle istituzioni».

