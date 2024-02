Nuove sanzioni in arrivo per Mosca 

Bruxelles. Le istituzioni europee hanno accolto con calore Yulia Navalnaya, la moglie di Alexei e al contempo nuovo volto dell’opposizione russa, riservandole il palcoscenico del Consiglio Affari Esteri, dove è stata ospite d’onore. I ministri hanno quindi accolto la proposta dell’Alto rappresentante, Josep Borrell, che ha chiesto d’intitolare a Navalny il regime sanzionatorio europeo per i diritti umani, per «celebrare la sua memoria».

E siccome oltre alle parole servono i fatti, al Consiglio è stato dato il sostanziale via libera al 13° pacchetto di sanzioni contro la Russia. «È stato possibile eliminare tutti gli elementi che avrebbero danneggiato gli interessi dell’Ungheria per cui il ricorso al veto non ha più senso», ha detto il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjártó parlando ai cronisti. Sempre Szijjártó, in mattinata, aveva invece bollato «l’ennesimo pacchetto di misure restrittive» contro la Russia come «certamente del tutto inutile» e «una soluzione di facciata» per obbedire «a Washington, ai media liberal e alle Ong». Budapest, in contrasto con gli altri Paesi Ue, non si è unita al coro di condanna per la morte del principe degli oppositori russi ma, anzi, ha sfoggiato un rumorosissimo silenzio. «Navalny è stato assassinato lentamente in prigione dal regime di Putin, queste sono le parole giuste da usare», ha detto Borrell in conferenza stampa.

