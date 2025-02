Nuove sanzioni a Mosca: così la Ue si oppone a Donald 

Bruxelles. Le ultime cannonate di Trump colpiscono un’Europa già destabilizzata, faticosamente alla ricerca di un nuovo centro di gravità permanente, e che per certi versi continua a scegliere la strategia dell’opossum: fingersi morta dopo ogni bomba lanciata dal presidente Usa. Il ragionamento è il seguente: sappiamo com’è fatto, non reagiamo alle provocazioni. Bruxelles, nel pieno della tempesta, tiene allora la barra dritta, approvando il 16° pacchetto di sanzioni contro la Russia, per indebolirla ulteriormente. «Il Cremlino non spezzerà la nostra determinazione», promette l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas.

I rischi

Il mondo però sta cambiando intorno all’Europa a una velocità disarmante ed è tutto da vedere se fingersi morti sarà una strategia sostenibile ancora a lungo. «Manteniamo gli occhi fissi sulla palla, ignoriamo la confusione», spiega una fonte diplomatica di uno Stato membro, che giudica come più «potabile» l’approccio pragmatico mostrato a Riad. Ma da opossum a struzzo è un attimo, il rischio di ficcare il capo sotto la sabbia altissimo. Gli americani, dopo l’incontro in Arabia Saudita, hanno parlato espressamente di «possibili operazioni economiche congiunte» coi russi, per esempio nell’Artico. Dunque, anche qui, l’Ue potrebbe, per inerzia, proseguire la corsa su un binario che si rivela poi morto (come la sua crescita economica tra dazi, prezzi esorbitanti dell’energia, paralisi dovuta ai veti incrociati delle capitali). Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, in quanto responsabile ultimo della politica estera dell’Ue, sta allora facendo ciò che è in suo potere per uscire dall’angolo in cui l’ha cacciata Trump: ha lanciato un processo di consultazioni bilaterali con i 27 per capire «cosa sono disposti a fare in termini di aiuti all’Ucraina» e quali sono le loro posizioni «sulle garanzie di sicurezza». Una specie, diciamo, di contro questionario rispetto a quello inviato dagli Usa alle capitali europee - ricevuto pure, a quanto si apprende, dallo stesso Costa. A seconda di quale sarà il risultato, si valuterà se convocare un Consiglio europeo straordinario, ben consapevoli che adesso servono soluzioni pratiche più che nuove discussioni, in stile Parigi. Macron ha ospitato all’Eliseo in videoconferenza un secondo vertice con i restanti leader europei (più il Canada), già soprannominato il summit degli esclusi. E la settimana prossima, secondo quanto annunciato dal consigliere per la Sicurezza nazionale Usa Michael Waltz, si appresta a volare alla Casa Bianca da Trump.

Salvini e Pence

«Ho enorme stima di Trump che sta facendo in poche settimane più di Biden in quattro anni, nell’interesse di tutti, a partire dall’Occidente, e quindi anche nostro». Il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, interpellato fuori palazzo Chigi dopo la riunione del Consiglio dei ministri, si dice invece soddisfatto di come si sta muovendo il presidente Trump. Chi però è proprio su posizioni opposte al titolare della Casa Bianca è il suo ex vicepresidente Mike Pence, che ieri ha scritto su X: «Signor presidente, l’Ucraina non ha “iniziato” questa guerra. La Russia ha lanciato un’invasione brutale e non provocata che ha reclamato centinaia di migliaia di vite. La via per la pace deve essere costruita sulla verità».

