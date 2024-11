«Nuove rotte, sì agli aiuti per le compagnie» 

L’assessorato al Turismo lancia il bando per sostenere le nuove rotte negli scali sardi e dal centrodestra – che nella scorsa legislatura stava lavorando allo stesso progetto – arriva un via libera. Nei prossimi mesi potrebbero essere programmati, grazie ai contributi diretti alle compagnie, anche i voli tra l’Isola (Cagliari o Olbia) e gli Stati Uniti. Si parla di New York o Filadelfia. Antonio Moro (Psd’Az) e Marco Tedde (Forza Italia), esprimono «soddisfazione» per la scelta dell’assessore Franco Cuccureddu, in una nota in cui comunque non dimenticano di punzecchiare la Giunta. «In attesa di volare per l’America», scrivono i due esponenti del centrodestra, «in tempi in cui è diventato più difficile raggiungere la terraferma per motivi di salute, lavoro e studio», c’è l’applauso per il rilancio del sistema di aiuti alle compagnie «introdotto nella passata legislatura dalla Giunta del centrodestra-sardista e approvato dal Consiglio con uno stanziamento di 30 milioni». Un provvedimento che «tanta contrarietà aveva registrato da parte delle forze politiche che allora sedevano sui banchi dell’opposizione e che oggi sono nella maggioranza».

Lo schema del bando, che dovrebbe essere pubblicato nei prossimi giorni, prevede un dimezzamento dei costi aeroportuali per le compagnie che istituiranno nuove rotte negli scali sardi. Un sistema, sottolineano Moro e Tedde, che consente di dare «risposte alle necessità del comparto turistico ed anche alle esigenze di mobilità dei cittadini sardi, soprattutto in quegli scali, come Alghero, dove la stagionalità dell’offerta dei voli è maggiormente condizionante».

