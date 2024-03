Nuove rotte, le low cost aspettano gli incentivi 

Stagione estiva sempre più corta: gran parte delle rotte di Volotea a Cagliari saranno concentrate a luglio e agosto, lasciando scoperti i mesi in cui il turismo ha maggior bisogno di sostegno. Ma anche i piani operativi delle altre compagnie non sono certo da “boom”.

Forse le low cost attendono di capire come si concluderà il bando della Regione per l’assegnazione degli incentivi. Ci sarà tempo fino a domani per presentare le proprie manifestazioni d’interesse all’assessorato ai Trasporti. I contributi saranno destinati a chi avvierà nuovi collegamenti tra l’Isola e gli aeroporti nazionali e internazionali.

Le compagnie aeree avranno diritto a una riduzione fino al 50 per cento dei costi sostenuti per decollare e atterrare negli scali sardi, grazie a un fondo di 25 milioni di euro (10 milioni per il 2024). In questo modo saranno incentivate a programmare nuove rotte, in particolare durante la stagione aeronautica invernale.

I collegamenti a cui saranno destinati i finanziamenti dovranno soddisfare alcuni criteri, come ad esempio l’aumento del volume del traffico dei passeggeri e il fatto che la tratta non sia già assicurata da altre compagnie. Secondo le prime stime dell’assessorato i fondi potrebbero essere sufficienti sostenere circa 20 nuovi collegamenti nei tre aeroporti della Sardegna.

