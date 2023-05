Nuove rotte e sconti per tutti 

Uno stanziamento regionale di 25 milioni di euro in tre anni per abbattere sino al 50% i costi per i diritti aeroportuali delle compagnie che risponderanno al bando per le nuove rotte da e per l’Isola. Rotte che saranno almeno una ventina e terranno pure conto delle indicazioni da parte delle organizzazioni degli emigrati sardi in Italia ed Europa. Si chiama “Mobilità ulteriore della Sardegna” il disegno di legge elaborato dal gruppo di docenti dell’Università di Sassari e voluto dal rettore Gavino Mariotti («l’Università è non solo didattica e ricerca ma anche supporto e consulenza alle istituzioni«, ha detto). Il team ha collaborato con l’assessore regionale dei Trasporti Antonio Moro e ha avuto il sostegno dell’Enac, come ribadito dal presidente Pierluigi Di Palma.

La proposta

Il disegno di legge è stato presentato ieri mattina. Ora, dovrà passare in Giunta, ma sembra una formalità anche perché c'è la “alleanza” con l’assessore regionale al Turismo e lo stesso presidente Christian Solinas, in collegamento online, ha sottolineato: «Siamo di fronte a uno strumento realmente incisivo che può restituire alla Regione la possibilità di pianificare una rete di collegamenti in grado di garantire il diritto sociale alla mobilità dei sardi e soprattutto il diritto all’accessibilità dell’Isola».

La spesa di 25 milioni di euro è così ripartita: 5 milioni per l’anno in corso, 10 milioni per il 2024 e altrettanti per il 2025. Risorse regionali che attingono dai ribassi d’asta per le gare della continuità territoriale. I soggetti beneficiari sono i vettori aerei europei in possesso del certificato di operatore aereo (Coa) e della licenza di esercizio, iscritti al registro delle imprese. L'erogazione dei fondi è disposta nell'ambito delle prescrizioni previste dagli Orientamenti della Commissione europea sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree.

La novità