Nuove rotatorie contro il traffico 

Rotatorie nelle strade più critiche a più alta densità di traffico, in viale Poetto e davanti a piazza Matteotti, sicuramente, in via Roma, forse, in piazza D’Armi, a breve, quindi una migliore segnaletica verticale e orizzontale e più illuminazione per proteggere i pedoni, la categoria a rischio. Non è finita: autovelox a sorpresa, le colonnine arancioni, che a volte sanzioneranno,a volte no, che avranno lo scopo di funzionare da deterrente contro la velocità. Il Comune si muove per provare a rendere la viabilità in città meno caotica e migliorare, allo stesso tempo, la sicurezza stradale e togliersi di dosso la maglia nera di città da oltre mille incidenti all’anno. Lo fa seguendo un piano preciso. «Alcune soluzioni sono ancora allo studio», via Roma, per esempio, «altre invece già decise», spiega l’assessore alla Viabilità Yuri Marcialis. Obiettivo: «Rendere più scorrevole e sicura la circolazione della auto, partendo dall’assunto che cerchiamo di promuovere una mobilità sempre più sostenibile», che lascia le auto in garage e invoglia a utilizzare i mezzi pubblici, le bici, etc.

Il dettaglio

Una novità attesa, che l’amministrazione ha cominciato a discutere dopo che la viabilità in città è “saltata” in conseguenza della chiusura di via Roma, lato portici, per i lavori di riqualificazione del waterfront, è la realizzazione di alcune rotatorie proprio nella zona di via Roma. «La viabilità in questa parte della città è decisiva e confidiamo nel fatto che possa essere decisamente migliorata grazie alla metropolitana leggera», quando entrerà in funzione, «e a una migliore gestione del traffico pubblico e privato», spiega l’assessore Marcialis. «A questo scopo», aggiunge, «alcune rotatorie aiuteranno. Una in prossimità dell’uscita dal porto, in modo da garantire anche l'ingresso all’area portuale: per questa servirà un dialogo con l'Autorità portuale, che avvieremo subito. L’altra rotatoria fondamentale sarà quella tra piazza Amendola e l’incrocio di via XX Settembre con viale Diaz, sarà un intervento delicato ed è strettamente legato al completamente del tracciato della metropolitana». Queste soluzioni, come detto, sono ancora in fase di valutazione. «Inoltre, sono previste due rotatorie intorno a piazza Matteotti, le programmeremo quando i lavori di via Roma saranno terminati», dice ancora l’assessore alla Viabilità.

Piazza D’Armi

Dopo l’impasse dell’ultimo anno e mezzo, l’amministrazione è decisa a “sbloccare” il progetto di piazza d’Armi, dove in concomitanza con i lavori di messa in sicurezza della gigantesca cavità sotterranea, è prevista una rotatoria che alleggerirà il traffico di tutta la zona (in viale San Vincenzo, in via Is Mirrionis, in viale Merello). «Sull’area di Piazza d’Armi non mi sembra che esistesse un intervento programmato a riguardo ma stiamo provvedendo a realizzarne una provvisoria entro la primavera del 2025, in modo da valutarne il funzionamento nella pratica. Siamo molto fiduciosi sul fatto che sarà molto utile sin da subito», dice l’assessore Marcialis.

Autovelox e altri

Novità annunciate e già in fase di programmazione anche in viale Poetto: in chiave soprattutto sicurezza, il Comune realizzerà («lavori al via entro il 2025») due rotonde: una in corrispondenza dell’incrocio con via Tramontana (dove appena tre mesi fa si è verificato un incidente mortale) e via Vergine di Lluc. In chiave sicurezza stradale, invece, «di fondamentale importanza e ai primi posti dell'agenda», sottolinea l’assessore Marcialis, (ri)spuntano gli autovelox a sorpresa nelle strade più pericolose, quelle utilizzate dagli automobilisti come piste di Formula1: l’Asse mediano, viale Ferrara, viale Colombo, per citarne alcune. Il Comune installerà box ben visibili di colore arancione ma nessuno (a parte la polizia municipale) saprà quali saranno accese e quindi sanzioneranno e quali no.Così da obbligare chi si mette alla guida a rispettare sempre i limiti di velocità.

