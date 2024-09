Nuove risorse per le opere pubbliche 

Un importante investimento per completare alcune opere del paese e intervenire nella manutenzione delle strade, delle scuole cittadine e nei musei. Così tutto il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’applicazione dell’avanzo libero del bilancio che prevede una spesa di 860mila euro. Lo rimarca il sindaco Stefano Altea: «Questo provvedimento rappresenta il primo atto di vero indirizzo politico di questa amministrazione che ha individuato delle aree strategiche nelle quali investire. Grande rilevanza è stata data all'istruzione e la cultura per quanto riguarda gli interventi sulle scuole, il Civis, il museo delle Due fonderie e il museo Dona Maxima. Un'altra grande quota è stata riservata ai lavori pubblici sul vecchio palazzo comunale e il parcheggio di via Santa Croce e via Cavour. Un ultimo importante intervento riguarda il risparmio energetico».

Le scuole

Particolare attenzione anche per le scuole come spiega l’assessora Claudia Pinna: «Ci saranno opere di completamento della mensa scolastica di via Paganini (140mila euro in totale), la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi comprese le opere di illuminazione del capannone polivalente e la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e in particolare la Palestra via Foscolo (100mila euro in totale), al fine di rendere fruibile il perimetro della scuola e ripristinare il pistino di atletica». L’assessore alla cultura Riccardo Pinna evidenzia gli interventi previsti per la manutenzione straordinaria dei musei, che comporterà una spesa di 40mila euro: «Questi interventi sono finalizzati ad una loro maggiore fruizione, alla realizzazione di un’opera identitaria e alla predisposizione per il Civis, spesso utilizzato anche per esposizioni artistiche museali, di un sistema di affissione di quadri senza dover necessariamente intervenire sulla muratura». Ci sono poi anche altri interventi come spiega l’assessore all’ambiente Fabio Orrù: «Ci sarà la manutenzione straordinaria delle alberature e delle aree verdi per 45 mila euro con la messa in opera di attrezzature (giochi ludici) già acquistati dalla precedente amministrazione, da montare nel parco. Ci sarà la manutenzione straordinaria dei nove impianti fotovoltaici presenti negli immobili comunali di cui solo uno è in piena efficienza». E in questo caso i soldi messi in bilancio sono 64mila euro.

