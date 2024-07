Nuove risorse per la condotta fognaria a Sa Serrixedda 

Più risorse per far fronte all’aumento dei prezzi che hanno fatto lievitare i costi dei cantieri per le opere pubbliche in corso, alle continue bonifiche, e per realizzare - finalmente - la condotta fognaria a Sa Serrixedda.

Sono alcune delle priorità finanziate con la variazione di assestamento generale del bilancio approvata in Giunta, e pronta per approdare in Consiglio entro fine mese. «Anche quest’anno riusciamo a deliberare la manovra finanziaria nei tempi», sottolinea il vicesindaco con delega al Bilancio Tore Sanna, «e a dare risposte concrete a una serie di esigenze della città, nonostante i tagli da parte dello Stato». Il riferimento è alla nuova spending review statale, che per Quartu si traduce in 1 milione e mezzo in meno sino al 2028, con un taglio di 370mila solo per l’anno in corso.

Le urgenze

Quasi 2 milioni vengono spalmati per le urgenze. «Risorse regionali che da decenni giacevano nell’avanzo vincolato e che si rischiava di perdere», spiega Sanna. «Parliamo di fondi che siamo riusciti a recuperare e a investire grazie a un attento lavoro fatto dall’attuale amministrazione. Un milione e 900mila euro, per la precisione, utilizzato per coprire una serie spese urgenti: in cima alla lista delle priorità ci sono i 700mila euro per i maggiori costi da sostenere con le opere pubbliche in corso, 200mila per bonifiche ambientali, 170mila per nuovi loculi in cimitero, e 770mila per realizzare il collettore fognario a Sa Serrixedda». Fra le voci in bilancio ci sono anche 320mila euro incassati dalla vendita di immobili comunali, destinati alla manutenzione di strade e marciapiedi. «Continuiamo a dare risposte alle priorità del territorio», dice il vicesindaco.

Spesa sociale

Mentre 6 milioni sono per le spese sociali nell’ambito del Plus Parteolla. Viene garantito anche il sostegno economico alle famiglie che accedono al nido comunale, il supporto ai progetti di inclusione sociale. «Così come abbiamo incrementato i fondi a favore del benessere animale, e garantito la copertura dei debiti fuori bilancio legati a contenziosi del passato», aggiunge Sanna. «Ci sono poi gli introiti della rottamazione dei debiti, che ci consentiranno di dare ulteriori risposte a tutti i settori».

