Nuove risorse per gli aiuti alle famiglie 

Il Consiglio comunale di Cuglieri, guidato dal sindaco Andrea Loche, ha approvato una variazione al bilancio di previsione per 14mila euro per far fronte a nuove esigenze emerse nell’ambito della programmazione amministrativa.

I fondi saranno utilizzati per le necessità in ambito sociale, per il rimborso delle spese relative al personale tecnico e per la proroga del contratto di un dipendente assegnato all’ufficio di polizia locale. «Si tratta di risorse indispensabili per rispondere ai bisogni emersi nell’attuale fase di programmazione, sia per gli interventi a favore delle famiglie sia per garantire la copertura delle esigenze degli uffici tecnico e di vigilanza attraverso personale a tempo determinato», spiega l’esecutivo comunale.

La variazione ha ottenuto anche il parere favorevole del revisore dei conti.

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