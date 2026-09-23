Nuove risorse  per cimitero  e campi sportivi 

Dai lavori pubblici alla consulta del volontariato, questi i temi principali trattati nella seduta straordinaria del Consiglio comunale di San Sperate. All’ordine del giorno la variazione al bilancio preventivo per il triennio 2026-28.

Il Consiglio ha approvato una variazione di 1,8 milioni per il 2026 e di 1,2 per il biennio 2027/28. Fondi che saranno destinati, in gran parte, alle opere pubbliche: tra queste, l’ampliamento del cimitero, cui andranno circa 77mila euro, e i lavori sulle strade rurali, con uno stanziamento di oltre 160mila euro. Si investe anche nelle strutture sportive, con 230mila euro che serviranno a terminare il campo da volley e basket di via Garau e 120mila per la pista di atletica. L’assessore alla Cultura Fabio Madeddu ha annunciato l’attivazione del nuovo “Musical Lab”, un percorso formativo rivolto alla fascia 7-12 anni, in collaborazione con l’Accademia Internazionale del Musical. All’ultimo punto, il regolamento della Consulta del Volontariato che diventerà operativa.

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