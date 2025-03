Nuove ringhiere in piazza XX Settembre 

Sono terminati i lavori di montaggio delle ringhiere in piazza XX Settembre a Guspini. I vecchi parapetti risalivano agli anni Trenta e non erano più a norma. Le nuove ringhiere sono state realizzate dalla ditta Sanna di Lunamatrona, che si è aggiudicata l’appalto per una cifra complessiva di poco superiore a circa 13mila euro. Al termine dei lavori di montaggio gli operai hanno verniciato i parapetti con smalti speciali antiruggine. I numerosi pensionati che giornalmente sostano nella piazza hanno apprezzato i lavori che rendono lo spazio sottostante la chiesa di San Nicolò elegante e gradevole da osservarsi. Ennio Sanna, pensionato di 76 anni, commenta: «Il lavoro fatto è ottimo, garantisce la sicurezza della piazza, in particolare per gli avvenimenti pubblici, ed è anche bello da vedere . E auspicabile che venga fatto anche nel sagrato della chiesa per garantire la sicurezza».

