Nuove reti, sospesa l’erogazione dell’acqua 

Nell’ambito dei lavori di efficientamento in città, martedì Abbanoa effettuerà i collegamenti delle nuove reti idriche appena realizzate in via Einaudi. Sono interessate le vie Einaudi e Toscana, dove i cantieri sono stati avviati, e le vie Angioy, Campidano, Ubisti inferiore, Di Vittorio, Buozzi, Udine, Asinara, piazza Monte Gurtei e piazza Marmilla.

Per eseguire le operazioni dalle 8 alle 13 sarà necessario sospendere la fornitura idrica alle utenze servite dal serbatoio di Biscollai.

Saranno coinvolti i quartieri Città Giardino, Città Nuova, Borghetto, Funtana Buddia, Predas Arbas, Etfas, Pratosardo e Monte Gurtei. Abbanoa annuncia che sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare la chiusura e anticipare il riavvio dell’erogazione idrica.

Abbanoa, inoltre, sta completando il primo dei due appalti finanziati tramite i fondi Fsc di Sviluppo e coesione. Questo cantiere riguarda piazza Crispi, piazza Dante, via Carducci, via Efisio Tola, via Farina, via Ferracciu, via Gattu, via Monsignor Bua, via Salaris, via Sulis e Piazza dell’Ulivo.

Tutti gli interventi mirano alla riqualificazione della rete idrica da realizzare mediante con sostituzione o dismissione di condotte in base all’indice di criticità. (g. pit.)

