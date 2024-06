Nuove reti idriche in due piazze, oggi via ai lavori 

Abbanoa collega le nuove reti idriche in piazza dell'Ulivo e via Farina. I lavori sono programmati per questa mattina dalle 9 alle 12. Si tratta di interventi finanziati con 750mila euro provenienti dai fondi europei di sviluppo e coesione Fsc per un chilometro di rete.

Gli interventi sono cominciati nei mesi scorsi in tutta la città. Oggi i tecnici del gestore effettueranno i collegamenti delle condotte appena realizzate in piazza dell'Ulivo, all'altezza degli incroci con via Gonario, e di via Farina, all'incrocio con via Sulis. Durante le operazioni di scollegamento e ricollegamento sarà necessario sospendere l'erogazione nei quartieri serviti dal serbatoio di Murrone, e quindi i rioni di Sa Solitudine, Sa 'e Sulis, Irrilai, Sa 'e Manca, Su campu, Santu Predu, Preda Istrada, Corte 'e susu, Santa Ruche, Su Cuzone, Ubisti, piazza Italia e Su Serbadore.

I lavori avviati in città hanno come obiettivo la riqualificazione della rete per una maggiore razionalizzazione e una diminuzione delle dispersioni. Il cantiere riguarda piazza Crispi, piazza Dante, le vie Carducci, Tola, Farina, Ferracciu, Gattu, Monsignor Bua, Salaris, Sulis, piazza dell'Ulivo, Canonico Sale, D'Annunzio, Dante, Pirandello, vicolo Carborari.

