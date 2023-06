Nuove reti idriche e fognarie, progetti per 4 milioni di euro 

Via libera di Egas a due progetti esecutivi per il rifacimento di circa 4 chilometri di condotte idriche e fognarie a Bitti, già in condizioni critiche e poi compromesse dall’alluvione del 2020.L’investimento è di circa 4 milioni di euro a carico della Regione, finanziato con il fondo per le emergenze nazionali nell’ambito del Piano degli interventi urgenti. Per il sistema fognario previsti 2 milioni 930 mila euro per sostituire 2,4 km di vecchi collettori e il rifacimento degli allacci. I lavori riguarderanno centro storico e zone periferiche. Interessate le vie Monte Zebio, Arborea, Nino Bixio, Brescia, Tolmino, Oslavia, Brigata Reggio, Brigata Sassari, Trento, Papa Giovanni XXIII, Sa Pineta, Mameli, Sicilia, Roma, Marconi, Cavallotti, Deffenu, piazza Asproni, corso Vittorio Veneto.

Per le condotte idriche investiti 1 milione 43 mila euro: saranno sostituiti 1462 metri di rete. Gli interventi saranno concentrati nel centro storico, nella zona di via Cavallotti, nell’area artigianale e in via Dore, di recente urbanizzazione a nord del paese. I nteressate inoltre le vie Brigata Reggio, Dalmazia, Tolmino, Roma, Nuoro, Mameli, Marconi, vicolo Marconi, via Trento, via Cavallotti, via Montanara, Lampione, via Pau, S’arginamentu. «Accogliamo con soddisfazione che si stia arrivando alla pubblicazione della gara d’appalto e alla realizzazione dei lavori in aree particolarmente sensibili», dice il sindaco Giuseppe Ciccolini.

