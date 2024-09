Nuove reti, domani niente acqua 

Sono in programma domani i collegamenti delle nuove reti cittadine realizzate in via Toscana all’angolo con via Romagna. Ad annunciarlo Abbanoa che nell’ambito dei lavori di efficientamento idrico avviati in città prevede per domani le operazioni per collegare le nuove reti.

Le strade interessate sono le vie Einaudi e Toscana, dove i cantieri sono stati avviati, e le vie Angioy, Campidano, Ubisti inferiore, Di Vittorio, Buozzi, Udine, Asinara, piazza Monte Gurtei e piazza Marmilla.

Per eseguire le operazioni domani, dalle 10.30 alle 18, sarà sospesa la fornitura idrica alle utenze servite dal serbatoio di Cuccullio al servizio dei quartieri Nuraghe, Carta Loi, Monte Gurtei, Istiritta, Rione Italia, Città Giardino, Sa Terra Mala, Sacro Cuore, Badu ’e Carros, Furreddu.

A Nuoro Abbanoa sta anche completando il primo dei due appalti finanziati tramite i fondi Fsc di Sviluppo e Coesione che riguarda piazza Crispi, piazza Dante, via Carducci, via Efisio Tola, via Farina, via Ferracciu, via Gattu, via Monsignor Bua, via Salaris, via Sulis e Piazza dell’Ulivo.

Tutti gli interventi hanno come obiettivo la riqualificazione della rete idrica da realizzare mediante una serie di lavori di sostituzione o dismissione di condotte.

