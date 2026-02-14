VaiOnline
Parteolla.
15 febbraio 2026 alle 00:28

Nuove regole per l’utilizzo di droni e foto-trappole 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sicurezza e controllo del territorio. L’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano si doterà di un nuovo regolamento intercomunale per l’installazione di sistemi di videosorveglianza che prevedono l’uso di foto-trappole, droni e altre apparecchiature mobili nei comuni di Dolianova, Settimo San Pietro, Serdiana, Donori, Soleminis e Barrali . Un passo necessario per adeguare i sistemi alla nuova normativa sulla privacy che impone regole stringenti per il trattamento dei dati personali che non deve mai mettere a rischio i diritti e la libertà dei cittadini. La scorsa estate, l’Unione dei Comuni ha deliberato l’acquisto di due droni, dotati di telecamera per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nelle campagne e rafforzare le misure di prevenzione degli incendi. Strumenti che si sono aggiunti alle fototrappole, già in dotazione alla Polizia Locale, per monitorare un territorio vastissimo e tenere d’occhio alcune aree considerate a rischio. Il nuovo regolamento consentirà di bilanciare la necessità di un territorio più sicuro con il rispetto della privacy dei cittadini e il corretto trattamento dei dati personali. A redigere il nuovo regolamento sarà la società Datagov di Cagliari a cui l’Unione ha affidato l’incarico attraverso il portale telematico Mepa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’anniversario.

«Grazia Deledda, perenne modernità»

Il capo dello Stato a Nuoro celebra il centenario del Nobel alla scrittrice 
l Deiana, Loi, Orunesu
La visita

«Gli vogliamo bene, lui lo deve sapere»

Applausi e ringraziamenti sotto la pioggia per il presidente e il suo omaggio alla scrittrice 
Simone Loi
maltempo

«Ho rischiato di morire schiacciato da quell’albero»

Andrea Scroccu: «Come mai non c’era l’allerta rossa?» 
Gianni Agus
L’ira dei pazienti nei centri prelievi. Denuncia della Fials: l’ennesimo grave disservizio

Niente reagenti, stop alle analisi

Al Santissima Trinità (Asl 8) si fermano gli esami del sangue 
Pale eoliche e distese fotovoltaiche graveranno sui conti delle famiglie. Il presidio: «Pronti a opporci»

«I costi degli impianti nella bolletta dei sardi»

La denuncia degli attivisti: nel decreto del Governo un regalo alle multinazionali 
Lorenzo Piras
La tragedia

L’addio di Francesca: «Ciao uomo di mare, il tuo sorriso un faro»

Arbatax, la sorella scrive al capitano morto nel naufragio della sua barca 
Simone Loi
Giustizia

Scontro su Gratteri tra Nordio e Csm: «Credibilità minima»

Il ministro attacca le toghe contrarie a eventuali sanzioni per il magistrato 
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Roma

Indagato per omicidio stradale l’uomo di Musk

Andrea Stroppa, referente in Italia del miliardario, ha travolto e ucciso un 18enne 