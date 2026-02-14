Nuove regole per l’utilizzo di droni e foto-trappole 

Sicurezza e controllo del territorio. L’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano si doterà di un nuovo regolamento intercomunale per l’installazione di sistemi di videosorveglianza che prevedono l’uso di foto-trappole, droni e altre apparecchiature mobili nei comuni di Dolianova, Settimo San Pietro, Serdiana, Donori, Soleminis e Barrali . Un passo necessario per adeguare i sistemi alla nuova normativa sulla privacy che impone regole stringenti per il trattamento dei dati personali che non deve mai mettere a rischio i diritti e la libertà dei cittadini. La scorsa estate, l’Unione dei Comuni ha deliberato l’acquisto di due droni, dotati di telecamera per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nelle campagne e rafforzare le misure di prevenzione degli incendi. Strumenti che si sono aggiunti alle fototrappole, già in dotazione alla Polizia Locale, per monitorare un territorio vastissimo e tenere d’occhio alcune aree considerate a rischio. Il nuovo regolamento consentirà di bilanciare la necessità di un territorio più sicuro con il rispetto della privacy dei cittadini e il corretto trattamento dei dati personali. A redigere il nuovo regolamento sarà la società Datagov di Cagliari a cui l’Unione ha affidato l’incarico attraverso il portale telematico Mepa.

RIPRODUZIONE RISERVATA