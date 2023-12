Nuove regole per l’ufficio Tributi: si riceve anche su appuntamento  

L’ufficio Tributi del Comune è sempre più frequentato, con lunghe file per il recupero crediti, contestazione di bollette, registrazione di utenze, delucidazioni su Imu e per tante altri motivi. Risultato, spesso si creano lunghe fila con comprensibili disagi. Così, dal 6 dicembre, sarà istituito, per il mercoledì pomeriggio, anche il servizio Tributi solo su appuntamento con prenotazione attraverso apposito portale. La ricezione del pubblico nello sportello Tributi del lunedì (dalle 8,30 alle 11) continuerà invece ad essere svolta senza appuntamento, in ordine di arrivo. Per consentire all’ufficio di ridurre i tempi di attesa dell’utenza e per offrire maggiore efficienza nel servizio, i contribuenti sono invitati a munirsi di ticket già al momento dell’apertura. Si spera con queste variazioni di ridurre l’attesa dei cittadini.

Ecco comunque il calendario completo del servizio al quale, dal prossimo sei dicembre, potranno rivolgersi gli utenti: lunedì, dalle 8,30, in presenza senza appuntamento, in ordine di arrivo (chiamata su numerazione ticket), il mercoledì – dalle 15,30 alle 17,30, esclusivamente su appuntamento prenotabile mediante il portale prenotazioni.

Il venerdì infine il servizio è previsto dalle 8,30 alle 11. Lo sportello telefonico/telematico è stato dotato dei seguenti recapiti: 070-769040/7/5.

RIPRODUZIONE RISERVATA