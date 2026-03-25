Nuove regole per la riabilitazione domiciliare 

Ridurre le visite domiciliari non necessarie, velocizzare i tempi e garantire qualità e sicurezza nella valutazione degli ausili. Con questi obiettivi è stata attivata la nuova procedura operativa dalla struttura complessa di recupero e di riabilitazione dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria.

La direzione sanitaria ha approvato questa procedura, che consente di effettuare la verifica di carrozzine manuali, deambulatori, tripodi, bastoni e rollator direttamente da casa, attraverso una piattaforma aziendale dedicata e senza essere costretti a venire ogni volta in ospedale. Il percorso prevede che i pazienti o caregiver degli stessi, ricevuto il presidio, si faranno carico di portare il foglio di collaudo presso lo sportello 4 dei poliambulatori di Sanluri o di Guspini.

Da questo momento in poi sarà cura della struttura di riabilitazione di contattare gli utenti e fissare la data della televisita. Durante il collegamento, il medico verifica l’integrità del presidio, la conformità alla prescrizione e la corretta postura e modalità di utilizzo da parte dell’utente. Si tratta di un passo avanti verso una sanità più efficiente e vicina ai cittadini come rimarca il dottor Andrea Tinti, responsabile della struttura di recupero e riabilitazione: «Questa procedura rappresenta una svolta fondamentale per la medicina riabilitativa nel nostro territorio». (g. pit.)

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