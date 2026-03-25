VaiOnline
San Gavino.
26 marzo 2026 alle 00:26

Nuove regole per la riabilitazione domiciliare 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ridurre le visite domiciliari non necessarie, velocizzare i tempi e garantire qualità e sicurezza nella valutazione degli ausili. Con questi obiettivi è stata attivata la nuova procedura operativa dalla struttura complessa di recupero e di riabilitazione dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria.

La direzione sanitaria ha approvato questa procedura, che consente di effettuare la verifica di carrozzine manuali, deambulatori, tripodi, bastoni e rollator direttamente da casa, attraverso una piattaforma aziendale dedicata e senza essere costretti a venire ogni volta in ospedale. Il percorso prevede che i pazienti o caregiver degli stessi, ricevuto il presidio, si faranno carico di portare il foglio di collaudo presso lo sportello 4 dei poliambulatori di Sanluri o di Guspini.

Da questo momento in poi sarà cura della struttura di riabilitazione di contattare gli utenti e fissare la data della televisita. Durante il collegamento, il medico verifica l’integrità del presidio, la conformità alla prescrizione e la corretta postura e modalità di utilizzo da parte dell’utente. Si tratta di un passo avanti verso una sanità più efficiente e vicina ai cittadini come rimarca il dottor Andrea Tinti, responsabile della struttura di recupero e riabilitazione: «Questa procedura rappresenta una svolta fondamentale per la medicina riabilitativa nel nostro territorio». (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

«Nessuna epurazione in FdI, ha solo prevalso il buon senso»

Il segretario regionale Mura: andiamo avanti col programma 
Alessandra Carta
Li Gioi: «Documenti condivisi anche in commissione»

Aeroporti ai privati, esplode lo scontro: «Atti tenuti nascosti»

Truzzu chiede carte e chiarezza: «I sardi hanno il diritto di sapere»  
Alessandra Carta
Il colpo

Fonni, assalto con la ruspa alla gioielleria

Evitate le telecamere. Utilizzato un pick-up per la fuga. L’amarezza della sindaca: colpita la comunità 
Fabio Ledda
il conflitto

Ma i mercati credono al dialogo: prezzo del petrolio in frenata

Azioni e titoli: dalle Borse segnali positivi ma è allerta dollaro 
Videolina.

Miastenia gravis, le nuove cure facili e vicine a casa

In Sardegna un’incidenza fra le più alte al mondo: 55 casi su 100mila abitanti 
Bergamo

Accoltella la prof in diretta social: follia di un 13enne

Assurdo gesto di uno studente delle medie: la docente, colpita al collo, è in terapia intensiva 