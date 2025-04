Nuove regole per il servizio scuolabus 

Via libera al regolamento per il servizio di trasporto scolastico del Comune di Quartucciu. La prima bozza è stata approvata dalla Giunta comunale, poi approderà in Consiglio. Dodici articoli in tutto che disciplinano l’organizzazione del servizio, sino al comportamento degli alunni e degli autisti a bordo degli scuolabus.

«Un documento necessario per definire regole certe da seguire e modalità del servizio, anche per dare seguito alle esigenze emerse durante un incontro con i genitori», spiega l’assessora alla Pubblica istruzione Elisabetta Contini. «Il regolamento serve anche a rendere tutto più trasparente, seguendo quelle che sono le normative, utile a evitare fraintendimenti per il futuro». Fermate, frequenza, e percorsi restano gli stessi, compresi quelli per gli studenti che abitano oltre il centro urbano. «Di fatto non cambia niente, abbiamo semplicemente messo nero su bianco le regole da seguire, a tutela dei bambini che viaggiano e nel rispetto dei ruoli degli assistenti e dell’autista stesso».

