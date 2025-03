Nuove regole per il mercatino: da assegnare 25 postazioni 

Dopo tanti anni, a Uta sono stati riqualificati gli spazi per il mercato rionale che si anima il martedì. Il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche che in pratica sono tutte quelle norme che vanno ad identificare l’ambito di applicazione del regolamento, l’esercizio dell’attività, i criteri dell’assegnazione e utilizzo dei posteggi, la durata delle concessioni e le procedure per l’assegnazione di 12 anni non rinnovabili e non prorogabili, tramite bando pubblico.

Sono stati realizzati, nell’area già esistente (vicino al parco de S’Olivariu), 25 posteggi che saranno assegnati in modo univoco, dopo aver consultato le associazioni di categoria, sarà tutto regolamentato in modo da poter applicare le tariffe del suolo pubblico.

«I commercianti sono contenti perché non avranno più problemi: ognuno di loro avrà il suo spazio assegnato», dice l’assessore Graziano Meloni. «Abbiamo disciplinato anche l’esercizio itinerante (ambulanti senza stallo fisso) e abbiamo identificato due posteggi vicino al cimitero. Siamo molto contenti perché il mercatino è un esercizio dell’attività del commercio che funziona in paese e attrae molte persone dei paesi vicini. Uta, ogni martedì, si riempie di vita. Un appuntamento irrinunciabile per tantissime persone. Ci sono diversi box: alimenti, pesci, abbigliamento, insomma un po’ di tutto. Siamo contenti che anche gli esercenti siano soddisfatti». (l. e.)

