«Nuove regole per i tavolini all’aperto» 

I ristoranti e i bar di Villasimius potranno disporre di uno spazio all’aperto per tavolini e sedie (come già avviene da tempo) ma dovranno utilizzare una tipologia d’arredo simile e rispettare delle regole precise. È una delle novità introdotte nelle linee guida che serviranno per la redazione del piano strategico commerciale proposto dall’assessore all’Urbanistica Marco Cardia assieme ai componenti dell’esecutivo. Piano che dovrebbe approdare in Aula per l’approvazione entro la fine dell’anno.

Gli obiettivi

A Villasimius – spiega Cardia – dal 2014 ad oggi c’è stato un notevole incremento delle realtà produttive. Non solo ristoranti, mi riferisco a qualsiasi tipo attività. L’incremento ci risulta persino superiore al cinquanta per cento». E dunque «in questi ultimi dieci anni – prosegue – tutto questo ha portato anche ad un allungamento della stagione, molte attività cioè restano aperte più a lungo se non tutto l’anno». Incremento e vitalità che vanno, però, disciplinati. «Le attività che potranno usufruire di uno spazio all’aperto – aggiunge Cardia – dovranno seguire regole ben precise». Non solo i metri quadri da occupare ma anche gli arredi, i colori e i materiali utilizzati: «Questi dettagli – dice ancora Cardia – saranno valutati in una seconda fase, di certo è auspicabile che i dehors siano simili a seconda del tipo di attività». In ogni caso «gli operatori avranno a disposizione un certo periodo di tempo per adeguarsi».Uno degli obiettivi, come sottolinea il sindaco Gianluca Dessì, è quello di trasformare il centro del paese in un salotto sempre aperto, anche d’inverno. «La nostra idea – spiega il primo cittdino – è proprio quella di un’isola pedonale permanente. Occorre procedere per gradi. Dobbiamo, fra le altre cose, completare la pavimentazione in granito per far sì che si crei una passeggiata in un ambiente suggestivo».

I controlli

Va di pari passo la regolamentazione della attività. Regolamentazione e controlli chiesti nei giorni scorsi dal gruppo di minoranza che ha presentato interrogazione mettendo in evidenza, appunto, un’occupazione irregolare del suolo pubblico da parte di alcune attività commerciali. Dessì assicura che i controlli sono stati fatti «e ci sono state anche delle sanzioni da parte dei vigili - chiarisce – d’altra parte è complicato intervenire se alcune attività spostano gli arredi da un momento all’altro». Quel che è certo è che «con il piano strategico del commercio – dice ancora Dessì – ci saranno delle regole chiare. L’auspicio è che sia operativo già dalla prossima stagione turistica».

