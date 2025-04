Nuove regole per i dipendenti comunali 

La giunta comunale di Gesturi ha deliberato un aggiornamento alle regole che riguardano l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (Upd), che si occupa di valutare eventuali comportamenti scorretti dei dipendenti. Con la delibera numero 31 dell’11 aprile 2025, la Giunta ha modificato gli articoli 102 e 103 del regolamento.

In particolare, l’articolo 102 prevede ora la possibilità di nominare membri esterni all’Ente, qualora si verifichi l’incompatibilità dei dipendenti con incarichi di “Elevata Qualificazione” o la mancanza di professionalità idonee. L’articolo 103 stabilisce che l’Upd può funzionare anche in assenza di alcuni membri, prevedendo specifiche sostituzioni solo in caso di ritardi pericolosi nei termini procedurali.

Viene quindi chiarito che l’ufficio può lavorare anche se non sono presenti tutti i componenti, tranne quando ci sono scadenze urgenti da rispettare. In questi casi, è possibile sostituire i membri assenti con altri interni o esterni.

È previsto anche un gettone di presenza per ogni riunione il cui importo verrà definito nel provvedimento di nomina.

Questo nuovo assetto mira a garantire la terzietà dell’organo e a prevenire conflitti di interesse. (g. g. s.)

