Nuove regole per gli aiuti alle famiglie 

«Con questo regolamento aiutiamo concretamente le famiglie più fragili», ha detto in consiglio comunale l’assessore Alberto Lisci, annunciando l’approvazione delle nuove regole per la compartecipazione comunale alle rette di ricovero in strutture socio-sanitarie. «Il testo stabilisce soglie Isee precise per l’accesso all’integrazione», continua Lisci. Esenzione se l’Isee è inferiore a 2mila euro con il Comune che potrà coprire in tutto o in parte la quota sociale delle rette per anziani e disabili non autosufficienti accolti in Rra o comunità Integrate, sulla base di valutazioni sanitarie e sociali. La quota sanitaria, invece, è a carico del Sistema sanitario nazionale.

«Abbiamo finalmente regolamentato un ambito delicato – dice il consigliere Filippo Usai (Pd) – stabilendo criteri chiari per l’accesso all’aiuto comunale. Il contributo sarà equo e proporzionato, tenendo conto anche del reddito dei figli. Aiutiamo chi ha davvero bisogno, ma con equilibrio, tutelando la collettività e responsabilizzando le famiglie nel prendersi cura dei propri cari».

Simona Cogoni, del gruppo di minoranza, sostiene che «è fondamentale che le persone vengano accompagnate con le giuste informazioni e un supporto costante, soprattutto ora che le domande si presentano esclusivamente online. Il regolamento era necessario per fornire criteri oggettivi nell’attribuzione degli aiuti comunali. Spesso le situazioni sono molto delicate, per questo lo strumento deve essere dinamico: serve dialogo, ascolto, e la capacità di costruire, laddove manchi, una rete sociale che possa supplire all’assenza di una rete familiare».

