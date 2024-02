Nuove regole per giostre e luna park 

Nuove regole per gli spettacoli viaggianti e per chi vuole acquistare o vendere un lotto nella zona artigianale di Sa Serrixedda. Sono alcuni dei punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale convocato per oggi dalla presidente dell’assemblea civica di via Porcu Rita Murgioni. Fra le pratiche in discussione c’è il regolamento - già approvato in Giunta - che ribadisce la disponibilità dello spiazzo comunale di via Cecoslovacchia per ospitare gli spettacoli viaggianti, senza escludere l’installazione di giostre e giochi in spazi privati e aree pubbliche non comunali, e nei sagrati, ma per non più di due mesi. E soprattutto è necessaria l’autorizzazione degli uffici comunali, seguendo un determinato iter, compresi il pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico e la comunicazione del progetto allo sportello unico delle attività produttive ed economiche, con la documentazione necessaria per l’eventuale esame da parte della commissione comunale di vigilanza. Nel regolamento comunale viene anche ribadita la decisione dell’amministrazione di ospitare solo spettacoli senza animali, requisito determinante nella fase di autorizzazione e definizione delle graduatorie.

