Nuove regole nel mercato settimanale 

Meno posteggi per gli ambulanti ma spazi più ampi per l’esposizione della merce con una netta separazione tra le rivendite di alimentari e quelle dedicate ad altri prodotti. Entra a regime il nuovo modello organizzativo del mercato settimanale di Dolianova nelle piazze Europa e Brigata Sassari. Rispetto al passato gli stalli passano da 53 a 47: questo consentirà di mantenere il rispetto delle distanze tra le bancarelle in modo da garantire il passaggio agevole dei clienti e le necessarie vie di fuga.

Il nuovo mercato prevede anche la presenza di spazi per gli esercizi commerciali (bar, ristoranti, gelaterie e pizzerie) che potranno sistemare tavolini e gazebo. Il servizio amministrativo dell’Unione dei Comuni del Parteolla ha intanto definito anche l’assegnazione annuale dei 14 posteggi ancora liberi (9 per i produttori agricoli, 2 per il settore alimentare e altri 2 per il non alimentare) a cui se ne aggiunge un altro rimasto inutilizzato dal precedente assegnatario. La graduatoria provvisoria dei beneficiari è stata pubblicata sul sito dell’Unione: eventuali risorsi potranno essere presentati entro il 6 marzo, esclusivamente via pec, all’indirizzo suape.parteolla@pec.it. (c. z.)

