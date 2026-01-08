VaiOnline
Olbia
09 gennaio 2026 alle 00:11

Nuove razzie per i ladri della mensa 

Ancora furti a Olbia, sono stati messi a segno diversi colpi durante tutto il periodo delle festività di fine anno. Vittime commercianti, titolari di bar e pizzerie. Le denunce sono state presentate ai Carabinieri e le indagini sono in corso. Stando al lavoro del personale dell’Arma i furti delle ultime settimane sono tutti riconducibili ad un unico gruppo di persone, tutte di Olbia. I presunti ladri avrebbero iniziato la serie di “colpi”, portando via pasta, salumi, formaggio, carne e olio, per un valore di circa seimila euro, dalla mensa del Volontariato Vincenziano.

Il furto, messo a segno la notte di Natale, aveva privato i volontari degli alimentari per i pasti destinati alle persone in difficoltà. Stando a indiscrezioni, il personale dell’Arma avrebbe individuato alcune delle persone coinvolte nella razzia di Natale e negli altri furti denunciati in città.

