Nuove Province, undici nomine: è scontro politico  

La strada per la riforma che porta a sei le Province e a due le Città metropolitane è spianata. A luglio il Consiglio regionale aveva approvato la legge che regolamenta la successione dei nuovi enti ai preesistenti, ieri la Giunta ha fatto le undici nomine necessarie per attuare il provvedimento. Otto amministratori straordinari per i nuovi enti e tre commissari liquidatori per le tre Province prossime all’estinzione.

Nella spartizione, ha avuto sicuramente la meglio il Pd. Alla Città Metropolitana di Sassari andrà Gavino Arru (area M5S), per la Gallura c’è Gaspare Piccinnu (area Pd), per Nuoro Giuseppe Ciccolini (area Pd), per l’Ogliastra Marzia Mameli (Pd), per Oristano Battistino Ghisu (Pd). La Città Metropolitana di Cagliari è affidata all’ex consigliere regionale Eugenio Lai (Alleanza Verdi-Sinistra), il Sulcis a Sergio Murgia (Orizzonte Comune), il Medio Campidano a Roberto Cadeddu (M5S). Scelti anche i commissari liquidatori: per Sassari e Gallura, Gian Piero Scanu (Pd), per Nuoro e Ogliastra Giovanni Basolu (M5S) e per il Sud Sardegna Vincenzo Basciu (area Sinistra).

«Iter corretto»

«Rimarchiamo che il Governo ha deciso nell’ultima seduta del Consiglio dei ministri di non impugnare la legge sulle Province, a riprova della correttezza dell’iter seguito sino ad ora», è il commento del capogruppo del Pd in Consiglio regionale Roberto Deriu. Ora, aggiunge, «dopo queste nomine è indispensabile indire i referendum tra le popolazioni di quei comuni che stanno discutendo se cambiare Provincia o meno». Referendum senza i quali, fa notare il dem nuorese, non si possono indire le elezioni di secondo livello. Secondo il presidente della commissione Autonomia, Salvatore Corrias, «oggi si dà compimento alle previsioni della legge, in questo modo si potrà gestire al meglio la fase che porterà alle prossime consultazioni».

Critico il centrodestra, che già dopo il via libera alla leggina di luglio aveva parlato di «nuovo poltronificio Todde». In una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia Paolo Truzzu scrive che «la montagna ha partorito il topolino: il più classico esempio di spartizione del potere. Una lottizzazione spietata che, per accontentare tutti i gruppi della maggioranza, ha richiesto più tempo del previsto».

«Poltronificio»

In effetti, il provvedimento licenziato dal Consiglio due mesi fa prevedeva la nomina degli otto amministratori e dei tre liquidatori entro quindici giorni dalla pubblicazione. «La presidente Todde si è dovuta dotare di un bilancino di precisione per una spartizione equa delle poltrone. La vorrebbero spacciare per un riordino amministrativo necessario per fornire adeguati servizi ai cittadini, ma si tratta esclusivamente di un parcheggio sicuro per tanti mancati onorevoli», ha aggiunto, «un premio, a spese della comunità, per chi ha contributo alla vittoria del centrosinistra. Una ripartizione tanto maldestra da spedire un nuorese nel Medio Campidano e paracadutare nel Sulcis un commissario dal Medio Campidano». In ogni caso, conclude, «ci auguriamo che il loro mandato sia breve e si possa arrivare quanto prima all'elezione dei Consigli provinciali». (ro. mu.)

