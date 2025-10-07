«Nuove Province? Nessuno tocchi le Unioni dei Comuni» 

I presidenti delle Province hanno preso il loro posto. Le recenti elezioni, però, non intaccano in alcun modo la voglia di esserci delle Unioni dei Comuni. «Nessuno le tocchi: devono essere potenziate», premette Daniela Falconi, presidente dell’Anci, che lunedì s ha chiamato a raccolta a Nuoro una trentina di amministratori, tra presidenti delle Unioni e delle Comunità montane. «Occorre dare più voce a chi i territori li vive e li amministra. Quindi, chiediamo più risorse, un rafforzamento. Solo così potremmo avvicinarci alle esigenze delle nostre zone».

Enti intermedi troppo spesso snobbati, sia dalle cosiddette “istituzioni alte” sia dai cittadini. Eppure dall’incontro barbaricino si è levato un coro unanime, per rimarcare la «fondamentale importanza delle Unioni dei Comuni». Daniela Falconi, nella doppia veste di sindaca di Fonni e di presidente Anci, puntualizza: «Sono importantissime perché hanno “in pancia” un sacco di servizi. Il loro contributo si nota in diversi ambiti, per esempio pensiamo alla Polizia locale o alla Protezione civile, dove ricevono risorse statali e regionali». Servizi variegati e legami diretti con il territorio, ma non solo. La prima cittadina fonnese va avanti con il suo ragionamento: «Grazie alle Unioni dei Comuni si abbattono molti “campanili”. Quando si fanno progetti di sviluppo le amministrazioni comunali lavorano insieme, in piena sinergia».

I sindaci ribadiscono un pensiero condiviso. Come dire, vanno bene le Province ma nessuno tocchi quelle ramificazioni ulteriori che permettono di garantire un dialogo proficuo, diretto e costante con le comunità locali. «Le Province possono essere il centro territoriale ampio», afferma Daniela Falconi, «possono attuare quel federalismo che tutti quanti auspichiamo. Ecco perché a breve incontreremo i presidenti appena eletti e poi estenderemo il confronto alla Regione, per capire in che modo quest’ultima possa essere riformata. La domanda che dobbiamo porci, però, dev’essere la seguente: come possiamo riformare la Regione togliendole un po’ di centralismo e dando più poteri ai territori?». La presidente Anci conclude: «Determinate progettazioni, penso al turismo, potrebbero ritornare ai territori».

