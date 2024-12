Nuove proteste per le strisce quasi invisibili 

Mentre in alcune strade la segnaletica è stata rifatta a nuovo, in altre gli attraversamenti pedonali sono quasi invisibili o anche completamente cancellati con gravi rischi per i pedoni. È il caso di via Turati all’incrocio con viale Marconi dove parte delle strisce non si vedono quasi più.

Ed è un punto tra i più pericolosi perché spesso le auto svoltano da viale Marconi a tutta velocità e senza prestare alcuna attenzione con il pericolo di mettere sotto qualcuno. Stessa scena in via La Marmora e in via D’Annunzio all’incrocio con via Marconi, dove i pericoli sono ancora maggiori perché le strisce sono ormai un ricordo. E si tratta di zone molto trafficate per via della presenza di numerose attività commerciali. «Con tutti gli incidenti che stanno succedendo», dice una residente Maria Sarritzu, »dovrebbero prestare più attenzione alle condizioni della segnaletica perché ci sono zone dove davvero non si vede niente e sono zone molto trafficate».

RIPRODUZIONE RISERVATA