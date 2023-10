Nuove proteste a Nuoro e Alghero 

In piazza, ad Alghero e Nuoro, per denunciare la «sanità malata». Liste d’attesa per una visita, medici di base e pediatri da sostituire, reparti sguarniti, il fantasma del nuovo ospedale: nella città catalana anche amministratori comunali e consiglieri regionali hanno sostenuto la protesta dei cittadini e dei comitati spontanei. Davanti all’ospedale San Francesco di Nuoro, in tanti - in arrivo da varie zone della Sardegna - si sono ritrovati per dire basta anche «ai viaggi della speranza troppo cari. Siamo delusi, smarriti, impotenti, inascoltati».

