Nuove prospettive per il salvataggio del vecchio Alberti 

L’onda lunga del calo demografico alle superiori si farà sentire tra pochi anni. Elementari e medie già registrano un crollo delle iscrizioni che hanno liberato decine di aule negli istituti scolastici cittadini. Ecco perché dall’Ufficio scolastico regionale invitano al confronto tra istituzioni per una migliore razionalizzazione. Non sarà semplice. «Se da un lato abbiamo sedi scolastiche che scoppiano, dall’altro ci sono istituti vuoti o semi vuoti», afferma Peppino Loddo dell’Ufficio scolastico regionale. «L’edilizia degli istituti è disordinata, con plessi scollegati tra loro». Cosa occorre fare? «Bisognerebbe sedersi e studiare un piano di sistemazione, pensando alla logistica in funzione del pendolarismo». Non servono nuove scuole. «Non c’è necessità di costruire ma di un risanamento dell’esistente, un recupero».

Qui entra in ballo il discorso sullo scientifico Alberti. L’istituto di viale Colombo ha ricevuto lo sfratto (concordato) dall’Autorità portuale, proprietaria dell’area su cui sorge il liceo. dalla Città Metropolitana fanno sapere che il sindaco Massimo Zedda sta vagliando le possibilità di salvezza della scuola e non escludono una ristrutturazione.

