Nuove polemiche tra Comune e gestori del canile 

Il canile sanitario comunale è ancora una volta il terreno di scontro fra il Comune di Villacidro e le titolari delle associazioni che hanno in appalto la struttura dallo scorso 2018, Patrizia Sitzia (Lega Nazionale per la Difesa del Cane) e Elena Pisu (BauClub cooperativa sociale).«Lunedì ho inviato una pec al prefetto di Cagliari per comunicargli che il problema alla rete fognaria del canile, segnalato più volte all'amministrazione e agli uffici tecnici, non è ancora stato risolto del tutto, e che il Comune è in ritardo con i pagamenti relativi al 2024, compreso un residuo di dicembre del 2023 - lamenta Sitzia – il problema fognario impedisce la sicurezza delle persone che si adoperano per il canile e i ritardi nei pagamenti ci hanno costrette a cambiare due fornitori e contrarre dei debiti». Immediata la replica del Comune, tramite il vicesindaco, Dario Piras: «Ho sempre ascoltato e sono spesso intervenuto in supporto alle istanze delle appaltatrici. Anche questa volta ci siamo adoperati appena possibile per intervenire con l'autospurgo e pulizia delle aree interessate dalla problematica. Riguardo i pagamenti, abbiamo già pubblicato la scorsa settimana la determina di liquidazione per gli importi dovuti nel 2024, è necessario attendere le ordinarie tempistiche burocratiche».

