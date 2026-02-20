VaiOnline
Selargius.
21 febbraio 2026 alle 00:12

Nuove piste ciclabili all’ingresso della città 

In fase di studio un’area pedonale percorribile con le bici in via Nenni 

Le vecchie corsie per le bici realizzate dieci anni fa spariranno, quelle di via Segni e via Aosta in primis. E dopo le critiche e i disagi per il percorso ciclabile in via Primo Maggio, il Comune di Selargius studia una nuova area pedonale e ciclabile lungo via Nenni, all’ingresso della città, separata però dalla strada che collega il centro abitato con i quartieri periferici a ridosso della 554.«Servono piste a due corsie complementari alle strade, altrimenti si creano solo disagi», ammette il sindaco Gigi Concu. Quello di via Nenni è uno dei tanti progetti messi in campo dall’assessorato ai Lavori pubblici comunale - guidato da Claudio Argiolas - inseriti nel piano delle opere pubbliche appena approvato dal Consiglio comunale.

I progetti

Sullo sfondo c’è la pioggia di risorse in arrivo da Regione e Città metropolitana. Nove milioni conquistati, quasi un milione lo sta stanziando il Comune. «Un pacchetto di opere che ci permetteranno di migliorare la città», sottolineano soddisfatti il sindaco e l’assessore Argiolas. Un milione e mezzo dedicato a Selargius arriva dalle casse regionali: mezzo milione è per completare l’adeguamento della palestra per il basket di via Vienna, altrettante le risorse per la manutenzione straordinaria di via San Luigi, e sempre mezzo milione è riservato al piano anti allagamenti in via Istria.

Quattro invece i grandi progetti al centro di altrettante convenzioni da stipulare con la Città metropolitana: 1 milione per la riqualificazione della mediateca di via Sant’Olimpia, 2 milioni per rifare via Trieste, 2 milioni e mezzo per far rinascere lo sterrato di via Bixio, con annessa area davanti a via Gorizia.

Altri 2 milioni sono dedicati a via Nenni. «Ci saranno finalmente i marciapiedi e anche una pista ciclabile, ma accanto alla strada», precisa il sindaco. Il progetto è legato all’acquisto di una serie di terreni agricoli nel lato destro di via Nenni - in direzione 554 - dove realizzare un’area verde con percorsi pedonali e per le biciclette. «Contemporaneamente andremo a rivedere le corsie ciclabili fatte dieci anni fa», annuncia il sindaco. «D’ora in poi solo piste a due corsie senza intralciare il resto della viabilità”. Decisione accolta favorevolmente dai banchi della minoranza: «Finalmente si parla di eliminare le corsie ciclabili realizzate a suo tempo con fondi dell’Unione europea, che hanno solo snaturato la viabilità di interi quartieri», dice il consigliere Mario Tuveri.

Lavoro di squadra

Nell’elenco annuale delle opere pubbliche - con oltre 3 milioni investiti - ci sono anche lo stadio di via della Resistenza, l’impianto sportivo di Su Planu, il centro di aggregazione di via Solferino, per citarne alcuni. “Risultati raggiunti grazie al grande lavoro di squadra, in primis degli uffici del settore”, sottolinea l’assessore Claudio Argiolas.

