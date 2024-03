Nuove piante per l’orto degli alunni-giardinieri  

Gli studenti delle scuole medie dell’Istituto comprensivo “Monserrato 1-2 La Marmora” si preparano a riprendere in mano innaffiatoio e zappe per arricchire l’orto del giardino scolastico. L'ente regionale Forestas ha infatti recapitato in ognuno dei plessi, ulteriori piantine che verranno messe a dimora dagli alunni nei prossimi giorni. Intanto, alla materna di via Monte Linas, dello stesso istituto, i bambini della sezione "Cuori vincenti" hanno raccolto il prodotto del loro lavoro nell'ambito del progetto "scuola all’aperto".

