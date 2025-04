Nuove piante nel boschetto di via Belgio, l’area verde quartese della zona di Sa Forada messa a dura prova di recente da un patogeno. Alcuni alberi sono stati abbattuti, su consiglio di un agronomo, e verranno sostituiti con piante autoctone, altri sono stati sottoposti a un trattamento e salvati.

L’area verde, come tutte quelle presenti nel territorio comunale, è al centro di un censimento del patrimonio arboreo definito dall’assessorato all’Ambiente con la ditta che si occupa della manutenzione, Avr. «Per lo spazio di via Belgio procederemo con una nuova pianificazione», spiega il vicesindaco e assessore all’Ambiente Tore Sanna, «rispettando le distanze tra un’essenza e l’altra, non obbligatoriamente confermando lo stesso numero di piante, ma garantendo comunque la stessa funzionalità energetica - in termini di stoccaggio di Co2 - assicurata dal boschetto prima di essere attaccato dal parassita. Come dimostra la recente approvazione del Paesc», ricorda Sanna, «e a seguire l’ormai avviato progetto di forestazione urbana, da parte dell’amministrazione c’è la massima attenzione alla crescita della città in termini Green», conclude il componente dell’esecutivo di via Porcu.

