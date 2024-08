Nuove perdite dalle condotte dell’acqua 

Continuano a Sestu le perdite idriche. Dopo le recenti situazioni in diverse vie, in questi giorni i residenti hanno segnalato altre grandi fuoriuscite d’acqua in almeno altre due strade. La prima in via 4 Novembre, dove l’acqua scorre ai lati della strada, come raccontano i residenti, da almeno tre settimane. Numerosissime quindi le segnalazioni dei cittadini ad Abbanoa.

Poi è toccato a Via Mozart. Qui l’asfalto si è aperto in tante piccole crepe da cui sgorga l’acqua in gran quantità. In breve l’ennesimo problema, anche per la presenza di un pericolo per la circolazione dovute alle pozzanghere, con cui i cittadini devono fare i conti. Sono ormai terminati completamente o quasi del tutto i lavori per sostituire molte vecchie condotte della cittadina ma pare evidente che ne servirebbero altri. Le segnalazioni in ogni caso risultano prese in carico da Abbanoa che interverrà il prima possibile. Il numero da chiamare è l’800022040.

RIPRODUZIONE RISERVATA