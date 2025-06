Nuove passerelle in legno per salvare le dune di Scivu 

Al via la passerella che salva le dune di sabbia: un intervento di 100 mila euro per rendere accessibile a tutti bagnanti la spiaggia di Scivu, una delle più frequentate della Costa Verde, inserita all’interno dell’area naturalistica, compresa la rete Natura 2000.

Recuperate le risorse economiche dalla Regione, il Comune di Arbus si è subito attivato per ricostruire la passerella che scavalca il sistema dunale, sostituendo la vecchia struttura, ormai inutilizzabile dopo oltre dieci di vita.

Già nell’estate scorsa, l’Amministrazione in carica ha iniziato a renderla sicura con una serie di piccoli interventi nelle pedane maggiormente danneggiate, rinnovando anche la corda della recinzione che collega i pali tondi di legno, quest’ultima rubata durante l’inverno. Dunque, tutto da rifare.

La nuova passerella è composta da 86 pedane e oltre 200 metri di lunghezza, si spera arrivi in tempo per la stagione balneare appena partita. «Oltre ad assolvere la funzione primaria di salvaguardare l’arenile - ricorda l’assessore all’ambiente, Simone Murtas - è importante per la sensibilizzazione della salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema dunale. Grazie al contributo della Regione del 2022, oggi siamo in grado di permettere di attraversare le dune, migliorare senza compromettere la stabilità, la bellezza naturale e la qualità paesaggistica della spiaggia». Murtas sottolinea «l’uso esclusivo pedonale in maniera da consentire ad adulti, bambini e soprattutto ai portatori di handicap, di raggiungere la spiaggia». (s. r.)

