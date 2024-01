Nuove panchine nelle piazze frequentate dagli anziani 

Addio vecchie panchine, senza rimpianti. A Sestu sono state sostituite quelle in piazza della Libertà e in piazza Meloni. È il regalo arrivato in questi giorni festivi per i frequentatori delle tante piazzette del paese, soprattutto anziani, ma arriveranno altre novità a breve.

A interessarsi del problema tra i primi è stato il consigliere comunale Federico Porcu che spiega: «Ci siamo mossi proprio dopo le segnalazioni di alcuni nostri concittadini anziani. In piazza della Libertà la panchina era stata tolta perché rovinata ma per qualche giorno i frequentatori erano rimasti senza, ora hanno di nuovo un posto dove ritrovarsi. Anche le panchine di piazza Meloni erano rovinate, instabili, e ora sono nuove. Un’altra verrà installata vicino al Banco di Sardegna, in via Cagliari, dove lo spazio nel marciapiede lo consente, e in futuro potrebbero arrivarne altre».

Il vicesindaco e assessore all’arredo urbano Massimiliano Bullita annuncia che a breve saranno sistemati anche nuovi giochi per i bambini sostituendo quelli vecchi nelle principali aree verdi della città; alcuni sono già stati cambiati negli scorsi mesi, come per esempio nel parchetto di via Tiziano dove è stata sistemata una base sotto l’altalena per garantire la sicurezza dei bambini, e sostituita una giostrina rotta.

