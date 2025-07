Nuove panchine, caos in Comune 

Non piacciano, gli oristanesi fanno pollice verso ai pannelli pubblicitari in “acciaio Corten” di tonalità marron ruggine che da qualche giorno hanno iniziato a sistemare in centro città. Questione di gusti ovviamente ma certo è che la maggioranza in Comune ha colto il rumore del “tribunale del popolo” di piazza Roma e Eleonora, tant’è che il sindaco, Massimiliano Sanna, ha convocato oggi un incontro per verificare lo stato dell’arte “Corton” e tentare di effettuare qualche variazione in corso d’opera.

Il contratto

L’operazione non sarà semplice perché di mezzo c’è un contratto con la Publicem, la società che ha vinto la gara d’appalto per 9 anni per la gestione della pubblicità in città, di 674.280 euro per l’installazione e la gestione degli stendardi di diverse dimensioni più le panchine in centro: ben 196 tra città, frazioni e Torregrande. L’ipotesi è di limitare al massimo l’installazione nel centro storico; la panchina in via Diego Contini a ridosso dei mosaici con scene sarde e le altre due in piazza Roma sono fuori contesto . Non meno delicato è il risvolto politico. L’assessore Ivano Cuccu, il primo a dare informazioni in quanto responsabile del patrimonio, «su scelte e indirizzi approvati da altro Consiglio comunale e da chi mi ha preceduto in qualità di assessore al patrimonio». E Cuccu non c’era.

Chi disse sì

C’era invece la Giunta Tendas che nel 2017 chiese gli indirizzi al dirigente, linee guida del Piano generale degli impianti pubblicitari che vennero approvate dalla Giunta di Andrea Lutzu con vice l’attuale sindaco Massimiliano Sanna. Il 22 dicembre 2020 il Consiglio approvava con 14 a favore su 16 presenti: tra questi siedono nell’attuale Assemblea con Massimiliano Sanna, Fulvio Deriu, Antonio Franceschi, Stefania Orrù, Antonio Iatalese, Vincenzo Pecoraro, il presidente del Consiglio Giuseppe Puddu e Davide Tatti.

Gli altri passaggi

L’attuale Giunta ha dato seguito alle decisioni maturate anche in commissione consiliare e in sede di appalto dalla commissione tecnica composta dall’ingegnere Alberto Soddu, Pierpaolo Cuccu del servizio Patrimonio e Stefano Cocco della Polizia municipale. «A noi – sostiene Ivano Cuccu - il compito di rispettare le deliberazioni vigenti e i vincoli procedurali e contrattuali derivanti. Come assessore eserciterò il mio ruolo di ascolto attivo e, nei limiti consentiti, ogni possibile azione correttiva e migliorativa».

