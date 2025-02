Nuove panchine anche nelle frazioni 

Siniscola e le sue frazioni, La Caletta, Santa Lucia e Capo Comino, si arricchiscono con nuovi elementi di arredo urbano. Nell’ambito di un progetto di riqualificazione urbana, con i fondi dell’Unione dei Comuni del Montalbo, la Giunta guidata dal sindaco Gian Luigi Farris ha predisposto lungo le vie la sistemazione di nuove panchine marmoree. «Cittadini e turisti potranno godere di nuove sedute, chaise longue e pouf distribuiti in punti strategici del paese e lungo le principali arterie - sottolinea Farris - si tratta di blocchi realizzati con materiali riciclati (rimacinato di Orosei) e dalle tinte naturali che richiamano la sabbia delle spiagge e il bianco del Montalbo». Aggiunge: «È solo l’inizio di un piano più ampio teso a migliorare la qualità della vita in tutto il territorio comunale che a breve proseguirà con l’installazione di numerose pensiline per autobus, aree gioco e ulteriori panchine». Infine l’appello per scongiurare atti di vandalismo: «Usiamo questi beni sapendo che sono nostri ma non solo nostri lasciandoli sempre puliti per chi li userà dopo di noi e negli anni a venire». (f. u.)

RIPRODUZIONE RISERVATA