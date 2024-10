Nuove pale in una zona vincolata: stop del Tar al progetto gallurese  

Bocciato anche dal Tar Sardegna il parco eolico da quasi 30 mega-watt che era stato proposto tre anni fa dalla società Ivpc Power 8 Spa a Luogosanto, con annessa sottostazione elettrica da 2mila metri quadrati prevista a Santa Teresa di Gallura. I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso presentato dalla società contro la Regione che, dopo il parere negativo della Soprintendenza, aveva espresso lo scorso anno un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell’impianto. La mappatura fornita dalla società - avevano sottolineato dai Beni culturali - non avrebbe tenuto conto dell’impatto visivo dell’impianto su molti dei beni paesaggistici presenti nella zona.

Il progetto

A formalizzare all’ufficio regionale che si occupa delle valutazioni di impatto ambientali (VIA) la richiesta di realizzare una centrale eolica da 29,4 mega-watt era stata l’azienda campana fondata nel 2007, con direzione centrale ad Avellino e operativa a San Marco dei Cavoti (in provincia di Benevento). Il progetto, presentato il 27 luglio 2021 in Regione, chiedeva di poter costruire 7 aerogeneratori (ciascuno con potenza nominale da 4,20 mega-watt) da erigere nelle campagne di Luogosanto, ma con la sottostazione elettrica a Santa Teresa di Gallura su un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, compresa nella fascia costiera così come indicato dal Piano paesaggistico regionale. Da qui la richiesta di un provvedimento regionale unico ambientale comprensivo di Vai e di autorizzazione paesaggistica in deroga al vincolo idrogeologico. Il 20 aprile dello scorso anno, il procedimento si è chiuso con la bocciatura dell’intervento da parte della Regione.

Il ricorso

Contro la delibera regionale ha presentato ricorso la società campana con l’avvocato Saverio Sticchi Damiani, mentre l’Ente è stato difeso dagli avvocati Mattia Pani e Massimo Cambule. Non si sono invece costituiti in giudizio davanti al Tar Sardegna né l’Arpa Sardegna né il Ministero della Cultura con la relativa Soprintendenza ai Beni Architettonici Paesaggio e Patrimonio storico, artistico e etnografico delle province di Sassari e Nuoro. A occuparsi del contenzioso giudiziario è stato il collegio della Seconda sezione presieduto da Tito Aru con a latere i consiglieri Andrea Gana e Antonio Plaisant che ha materialmente redatto la sentenza.

La sentenza

Per il Tribunale amministrativo della Sardegna è legittima la decisione della Regione di bocciare l’impianto. Già il 10 settembre 2021, infatti, la Soprintendenza aveva evidenziato che dovevano essere considerati quali «punti di osservazione sensibili» tutti i beni culturali e paesaggistici individuati dal Ppr. «Su tale presupposto», si legge nella sentenza, «le successive integrazioni documentali presentate dalla ricorrente sono state motivatamente considerate insufficienti». Questo perché la mappatura presentata dall’azienda energetica non avrebbe tenuto conto «dell’impatto visivo dell’impianto su molti dei beni» presenti nella zona. Non sono state ritenute sufficienti le 50 foto e i 16 video con simulazioni presentati dalla Ivpc Power 8, rispetto ai 208 beni protetti identificati dal Piano paesaggistico regionale.

Le motivazioni

Non hanno convinto i giudici le giustificazioni rese dall’azienda sul fatto che la mappatura elaborata sia stata limitata ai beni ritenuti più rappresentativi, per via della notevole vastità dell’area di indagine. «Non si vede per quale motivo la vastità della fascia potenzialmente interessata dalla visibilità dell’impianto proposto», si legge nella sentenza, che fa riferimento al forte impatto visivo che le torri eoliche avrebbero avuto sull’area, «possa essere utilizzata a giustificazione di una verifica ridotta sul punto. Resta, comunque, il fatto che la richiesta istruttoria delle amministrazioni interessate non è stata soddisfatta per intero dalla ricorrente, il che giustifica la correttezza delle conclusioni cui è giunta la conferenza di servizi». Non solo. I giudici lamentano che non sia stato effettuato alcuno studio sull’impatto paesaggistico previsto nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Da qui la bocciatura del ricorso e la condanna della società campana a pagare 2500 euro di spese legali.

La vittoria

La Regione, dunque, incassa una vittoria legale, anche se c’è da dire che questo progetto è stato presentato nel 2021, prima cioè che il “Decreto Draghi” e le norme successive riconoscessero alle rinnovabili una preminenza su beni culturali e paesaggistici.

