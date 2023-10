Nuove opportunità per i giovani 

Contrasto delle povertà educative e offerta di nuove opportunità culturali per i giovani. È stato lo scopo del progetto ComuniTeen del Comune, dedicato alla fascia d’età 14-19 anni e che ha coinvolto circa 600 ragazzi e si è svolto negli spazi del Centro di Quartiere Mu.Be.

Realizzato dalle cooperative Panta Rei Sardegna e La Carovana, promosso e finanziato dal Comune, il progetto nell’ultimo anni ha previsto attività laboratoriali classiche, momenti di riflessione nelle scuole e attività orientate a rendere i ragazzi co-protagonisti e non semplici beneficiari. Musica, arte, riflessioni sui luoghi e le possibilità di trasformarli: negli scorsi mesi è emersa una forte richiesta di ascolto e partecipazione più attiva alla vita della città e una altrettanto forte disponibilità dei giovani a sperimentare e sperimentarsi.

Come hanno raccontato Davide e Max, dopo il laboratorio di scrittura musicale a cui hanno aderito per ottemperare agli obblighi dell'alternanza scuola lavoro, «si è creato un bellissimo gruppo e una esperienza che ha superato tutte le aspettative». Così anche le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato alla Ricerca Azione nei mesi scorsi: «La nostra è una città viva, dove ci sono molte più persone di quante noi pensiamo e molte più attività di quante non sappiamo».

