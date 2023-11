Nuove opere per la mostra dedicata ai fratelli Melis 

Quando fu esposta alla I Quadriennale di Roma, “La sposa antica”, opera del creatore della moderna arte ceramica in Sardegna - era il 1931 -, riscosse un grande successo e segnò la chiusura di un ciclo di ricerche tecniche e sperimentazioni sui materiali compiuto da Federico Melis. Ora l’imponente scultura in caolino decorato in policromia sottovetrina e cotta tutta intera va ad arricchire la mostra “I fratelli Melis. Una famiglia d’arte nell’isola dei colori” che l’assessorato alla Cultura ha voluto dedicare alla straordinaria esperienza artistica dei Fratelli Melis (Melkiorre, Federico, Pino e Olimpia), ospitata nelle sale dell’Ex Palazzo di Città fino al 28 gennaio prossimo. E non sarà la sola perché nuove e importanti acquisizioni giungono, oltre che dall’Università di Cagliari come nel caso della Sposa, anche dal Museo Casa Deriu a Bosa e da alcuni prestatori privati.

«Le dodici opere che abbiamo messo a disposizione del curatore della mostra per far conoscere il valore culturale ed artistico di questa grande famiglia - spiegano Guglielmo Macchiavello e Paola Pintus, assessori al Turismo e alla Cultura del Comune di Bosa - riguardano una piccola ma significativa sintesi dell’ampia produzione di Melkiorre Melis nel suo periodo libico, visitabile durante tutto l’anno nelle sale dei nostri Musei Civici a Bosa». In aggiunta alle opere di Bosa verranno presentate anche alcune opere di due collezionisti privati. Tra queste “Il circo”, un olio su tavola inedito del 1946 di Melkiorre Melis. La mostra, a cura di Giorgio Pellegrini, propone un profilo completo e rappresentativo della produzione estetica dei fratelli Melis, annoverabili tra gli artisti più rappresentativi nella scena dell’arte in Sardegna tra le due guerre ed oltre. Ciò che al Palazzo di Città, in Castello, i visitatori troveranno sono i dipinti, le opere grafiche, le ceramiche dei tre fratelli e i ricami a filet di Olimpia. Una sezione speciale, allestita nel sottopiano del Palazzo, presenta in modo sintetico un quadro generale dell’avventura coloniale italiana in Africa, grazie all’attività di Melkiorre in terra di Libia, tra gli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso. Le didascalie e le schede biografiche dei singoli artisti sono state redatte dal personale specializzato della Galleria Comunale d’Arte, mentre Paolo Cau, archivista e storico, ha curato i testi didascalici della sezione africana. (gr. pi.)

