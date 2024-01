Nuove nubi su Monte Pino 

Niente da fare, a Monte Pino si ricomincia con le grane. Il 2023 era finito nell’incertezza per il cantiere della Sp 38 e il 2024 inizia peggio. Stando a quanto trapela dall’area lavori sul tratto crollato nel 2013, Anas è ai ferri corti con la Italiana Costruzioni. Il committente non è soddisfatto della tempistica dei lavori, in sostanza Anas ritiene che non sia stato rispettato il cronoprogramma indicato originariamente, all’ingresso della Italiana Costruzioni nel cantiere. Tira una brutta aria, dunque, a Monte Pino e si parla con insistenza della possibilità di un provvedimento forte da parte di Anas. Sul tavolo ci sarebbe anche l’opzione della risoluzione anticipata del contratto. Di sicuro, il clima a Monte Pino è completamente cambiato e non promette niente di buono.

I ritardi accumulati

Sempre stando a quello che trapela dal cantiere, Anas contesta il mancato rispetto dei contenuti dell’appalto per quanto riguarda gli impegni assunti da Italiana Costruzioni sottoposti a verifica il 30 ottobre scorso. Va anche detto che i ritardi nella tempistica delle operazioni non sono una novità e l’impresa alla quale sono stati i lavori ha fronteggiato situazioni che prescindono dalle sue scelte e responsabilità gestionali. Il cantiere della Olbia Tempio è un incognita sotto tutti i punti di vista, in considerazione delle caratteristiche del tracciato, delle problematiche degli attraversamenti idraulici e per la responsabilità dei lavori in capo a due soggetti, Anas su un tratto di Sp 38, la Provincia di Sassari per un altro. Anche l’amministrazione provinciale è in difficoltà, ma ora il problema è quello della contrapposizione tra Anas e Italiana Costruzioni. Tutto fa pensare a una ennesima, inevitabile e rovinosa guerra legale. L’impresa ha già ricevuto le prime comunicazioni e ormai il tutto è oggetto di valutazioni sul piano legale. Il Comitato Monte Pino ha appreso dello scontro in atto, la portavoce, Giuseppina Pasella, dice: «Andare alla risoluzione del contratto secondo noi è sbagliato. Entreremmo in una nuova fase di incertezza che potrebbe durare mesi, aggiungendosi alla già grave situazione del segmento provinciale della strada. Meglio delle penali o altre misure. È certo però che ancora una volta, come è successo con la Imp, si va verso un altro grandissimo pasticcio».

