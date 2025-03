Nuove norme, baristi a lezione in Questura 

Titolari di pubblici esercizi, bar, ristoranti, e rappresentanti delle cantine sociali locali hanno incontrato mercoledì la polizia, in una giornata organizzata dalla Fipe (Federazione pubblici esercizi) della Confcommercio di Nuoro. L’evento, al quale ha partecipato il dirigente della polizia stradale Stefano Caleffi, insieme ai suoi collaboratori, aveva l’obiettivo di fare chiarezza sulle recenti modifiche al Codice della strada, con un focus particolare sul tema del consumo di alcolici alla guida. Proprio baristi e i ristoratori avevano lanciato l’allarme sulla riduzione sensibile del consumo di alcolici con l’entrata in vigore del nuovo Codice della strada. Gli agenti hanno illustrato in dettaglio le sanzioni previste nei casi più gravi di guida con tasso alcolemico elevato, sottolineando l’importanza della prevenzione e della consapevolezza tra i conducenti. Numerose le domande fatte alle polizia che ha fornito indicazioni per la gestione delle attività legate alla somministrazione di alcolici.

Nell’incontro non c’è stato solo spazio per la teoria, ma anche per la pratica quando alcuni operatori sono stati invitati a consumare un normale calice di vino e successivamente sono stati sottoposti, a scopo esemplificativo, al controllo del tasso alcolemico.

RIPRODUZIONE RISERVATA