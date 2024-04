Nuove nomine e conferme nelle aree amministrative  

La data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale è già stata fissata per l’8 e 9 giugno, ma sino al termine del mandato del sindaco Piero Casula e della sua Giunta tutti i responsabili delle diverse aree amministrative rimarranno al loro posto e potranno essere, eventualmente, sostituiti dal prossimo primo cittadino. Con propri decreti pubblicati nell’albo pretorio, Casula ha infatti provveduto a diverse conferme e ad una nomina ex novo. Nell’area Affari generali e istituzionali è stata confermata Anna Rita Mozzo, mentre nel settore Urbanistica, Ambiente, Commercio e Suape è stata nominata responsabile l'architetto Maria Laura del Rio, risultata la più idonea per il posto dopo l’avviso di selezione pubblicato dal Comune. Tra le conferme anche quelle della responsabile dell'area Servizi sociali e diritto allo studio l’assistente sociale Angela Cao, del titolare dell'area Lavori pubblici e manutenzioni ingegnera Elena Beccu. Rinnovata la fiducia anche al comandante Giampiero Farinelli che continuerà a guidare l’area Polizia locale e Protezione civile, alla responsabile dell'area Finanze Michela Maddalena Piras. La segretaria comunale Caterina Puggioni è invece la responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza e gestore delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio del Comune di Bosa.

