Nuove misure per i disabili: interpellanze di Cuccu 

Maggiore attenzione ai disabili è stata chiesa dalla consigliera regionale (e presidente della commissione Sanità) Carla Cuccu, di Idea Sardegna. «Ho presentato tre interpellanze al presidente della Regione, Christian Solinas, e all'assessore alla Sanità, Carlo Doria, per porre fine a una lacuna normativa che ostacola il benessere di questa comunità». Il primo problema, secondo Cuccu, «è la mancanza di una legge organica per la disabilità, che disciplini la programmazione delle risorse e dei fondi per progetti che promuovano la vita autonoma dei disabili. Il vuoto normativo crea una situazione in cui le necessità delle persone con disabilità non sono pienamente soddisfatte». Cuccu sollecita il fascicolo personale predisposto dalle Unità di valutazione territoriali (Uvt) per seguire e monitorare i progetti e gli interventi.

Poi non è attuata «la legge regionale che istituisce la Consulta della disabilità e la Conferenza triennale regionale per elaborare e aggiornare la programmazione degli interventi e delle prestazioni a favore dei cittadini disabili».

Carla Cuccu ha infine «depositato un'interpellanza sull'istituzione del Garante dei disabili in Sardegna».

