«Nuove maxi torri nel mare del Sulcis: i sindaci siano uniti contro i blitz» 

«Siamo di fronte ad un assalto in piena regola, serve l’aiuto di tutti i Comuni del Sulcis Iglesiente per combatterlo. Da soli possiamo fare ben poco». Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso, osserva sconsolato la lettera del ministero dell’Ambiente che lo informa sulla procedura in corso per “San Pietro Nord”, il parco eolico off shore da 510 megawatt che la società Ninfea vorrebbe installare al largo di Portoscuso e lancia ancora una volta l’allarme.

Le richieste

«Ultimamente stiamo concentrando tutte le attenzioni sul parco off shore dell’Ichnusa Wind Power - spiega Atzori - ma dobbiamo pensare anche a questo ulteriore progetto, senza dimenticare Windalfa, da oltre 900 megawatt ((63 aerogeneratori altri quasi 300 metri, progetto rivelato da L’Unione Sarda a novembre del 2023, ndr ): è un assalto continuo, che interessa tutti i centri costieri, è la dimostrazione che non ci sono regole ed è necessario coinvolgere tutti i Comuni». Già quattro anni fa, quando la Ichnusa Wind Power per prima depositò in piena estate al Ministero un progetto per parco eolico off shore, i sindaci dei Comuni costieri fecero fronte unico, presentandosi all’assessorato regionale all’Ambiente e promettendo la mobilitazione contro scelte calate dall’alto. Da allora nessun’altra iniziativa, sull’iter è calato il silenzio ma il procedimento è andato avanti, la Ichnusa Wind Power ha chiesto l’autorizzazione unica e intanto i progetti per parchi eolici davanti alla costa si sono moltiplicati.

I Comuni

«Sosterremo il Comune di Portoscuso nelle sue iniziative - dice Mauro Usai, sindaco di Iglesias - il fatto che questi progetti continuino nei loro iter ovviamente ci preoccupa. Non si tratta di essere contrari alle rinnovabili, ma di capire se questi impianti portano benefici alle nostre comunità. Tutti dobbiamo appoggiare queste istanze». Mentre al Ministero continuano ad arrivare richieste per nuovi progetti, quello della Ichnusa Wind Power prosegue il suo percorso e stanno già iniziando le conferenze dei servizi. «Il 16 aprile il nostro Comune, rappresentato dal responsabile dell’ufficio Tecnico, ha partecipato ad una conferenza convocata dal Ministero per valutare il percorso dei tralicci a terra del parco off shore della Ichnusa Wind Power - dice, infatti, il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco - la conferenza è stata aggiornata al mese prossimo. Noi daremo parere negativo perché le aree su cui vorrebbero installare i tralicci rientrano nella nostra programmazione urbanistica, adeguata al Ppr, e non si tratta certo di aree industriali quindi, come abbiamo fatto già per tutti gli altri progetti che interessano il nostro territorio, il nostro parere non può essere positivo. È inaccettabile che non si tenga conto della programmazione del territorio fatta dai Comuni».

Otto parchi

L’invito al fronte unico trova d’accordo il sindaco di Carloforte Stefano Rombi. «Sono 8 i progetti di eolico che interessano le acque della costa sud occidentale - dice Rombi - alla base c’è l’assoluta mancanza di regole, alcuni di questi progetti addirittura si sovrappongono. È legittimo che ci sia forte preoccupazione tra le comunità locali e condivido l’idea del fronte unito tra sindaci». Tra i primi ad inviare osservazioni contro il parco off shore, quattro anni fa, c’era anche il Comune di Buggerru. «Da allora non siamo più stati chiamati ad esprimerci - dice Laura Cappelli, sindaca di Buggerru - Siamo pronti ad unirci a Portoscuso e gli altri, ma serve che anche la Regione faccia la sua parte. A Buggerru ci troviamo nel paradosso che in paese non si può fare il dragaggio del porto turistico ma intanto davanti alle nostre coste potrebbero installare un mega parco eolico galleggiante». All’alleanza tra centri costieri del Sulcis Iglesiente si unisce anche il primo cittadino di Fluminimaggiore, Paolo Sanna. «Purtroppo ci ritroviamo in mezzo a una giungla di progetti, tra eolico a terra e off shore, senza nessuna regola- dice - siamo assolutamente contrari a questi impianti a mare, confidiamo che la Regione proponga al più presto una regolamentazione».

